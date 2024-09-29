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Глава МЗС Австрії закликав шукати діалог з кремлем, бо "світ не чорно-білий"

29 вересня 2024, 13:32
Глава МЗС Австрії закликав шукати діалог з кремлем, бо
Фото: yugopolis.ru
На його думку, війна буде завершена за столом переговорів.

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг сказав, що з росією потрібно шукати діалог в деяких питаннях, хоч і  визнав, що російська сторона наразі не готова до переговорів про завершення війни в Україні.

Про це міністр сказав в інтерв’ю АРА.

На питання, чи дотримується Шалленберг своєї думки про необхідність шукати діалог з росією, він сказав: "Безумовно".

"Світ не чорно-білий. Ми потребуємо Росії, наприклад, у питанні клімату. росія є членом ОБСЄ, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, яка, як і раніше, має вирішальне значення на європейському континенті", – додав Шалленберг.

Говорячи про війну росії проти України, австрійський міністр повторив, що вона буде завершена за столом переговорів – і що такі переговори мають сенс лише тоді, коли в них беруть участь обидві сторони.

"Чи складається наразі враження, що російська сторона не дуже серйозно налаштована на змістовні переговори? Так! Але я сподіваюся, що в якийсь момент це станеться", – розказав Шалленберг.

На початку вересня Австрія пропонує себе як місце для мирних переговорів між Україною та росією.

 

Австріявійна в УкраїніАлександр Шалленберг

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