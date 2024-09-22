Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Глава МЗС Британії – про переговори зі США щодо ударів Storm Shadow по рф: Це час для мужності

22 вересня 2024, 20:07
Глава МЗС Британії – про переговори зі США щодо ударів Storm Shadow по рф: Це час для мужності
Леммі сказав, що труднощі і проблеми в Україні через війну стануть "ще глибшими та важчими", особливо наприкінці кінці 2025 - у 2026 роках.
Міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі дав зрозуміти, що тривають переговори зі США щодо дозволу для України бити ракетами Storm Shadow по території росії.
 
Про це повідомляє The Guardian.
 
Леммі на конференції Лейбористської партії в Ліверпулі сказав, що труднощі і проблеми в Україні через війну стануть "ще глибшими та важчими", особливо наприкінці кінці 2025 - у 2026 роках і згодом.
 
"Тому зараз критичний момент для нервів, мужності, терпіння і стійкості від імені союзників, які підтримують Україну", — сказав британський міністр.
 
Леммі наголосив, що Україна та її західні партнери обговорюють, що ще може знадобитися для надання допомоги Києву на полі бою, окрім спроб утримати лінію фронту, яка перебуває під сильним тиском на сході.
 
Глава МЗС Британії сказав, що не буде коментувати подробиці перемовин, бо "це може тільки допомогти путіну".
СШАБританіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Чи працює наступ України? Цілком можливо – Даг Лівермор
Політика
Чи працює наступ України? Цілком можливо – Даг Лівермор
Переклад iPress – 20 вересня 2024, 16:24
Гібрідна війна росії проти Заходу. Витік файлів та фейків путінської фабрики тролів – VSquare
Політика
Гібрідна війна росії проти Заходу. Витік файлів та фейків путінської фабрики тролів – VSquare
Переклад iPress – 20 вересня 2024, 12:38
Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Політика
Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 15:39
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Політика
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 12:12
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через
Політика
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через "червоні лінії" в Україні – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 08:18
Виклик
Політика
Виклик "Хезболли". Як Ізраїль реагуватиме далі на вибухи пейджерів – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 16:12
Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Cуспільство
Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 11:56
Cуспільство
"Професіоналізм" ФСБ дозволяє українцям все більше оточувати росіян у Курській області. На Донбасі здебільшого без змін – Том Купер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 00:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється