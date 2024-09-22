Глава МЗС Британії – про переговори зі США щодо ударів Storm Shadow по рф: Це час для мужності

Леммі сказав, що труднощі і проблеми в Україні через війну стануть "ще глибшими та важчими", особливо наприкінці кінці 2025 - у 2026 роках.

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі дав зрозуміти, що тривають переговори зі США щодо дозволу для України бити ракетами Storm Shadow по території росії.

Про це повідомляє The Guardian.

Леммі на конференції Лейбористської партії в Ліверпулі сказав, що труднощі і проблеми в Україні через війну стануть "ще глибшими та важчими", особливо наприкінці кінці 2025 - у 2026 роках і згодом.

"Тому зараз критичний момент для нервів, мужності, терпіння і стійкості від імені союзників, які підтримують Україну", — сказав британський міністр.

Леммі наголосив, що Україна та її західні партнери обговорюють, що ще може знадобитися для надання допомоги Києву на полі бою, окрім спроб утримати лінію фронту, яка перебуває під сильним тиском на сході.

Глава МЗС Британії сказав, що не буде коментувати подробиці перемовин, бо "це може тільки допомогти путіну".