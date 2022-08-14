НОВИНИТакі попередні дані озвучило Opinium Research за результатами опитування членів Консервативної партії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Глава МЗС Британії Ліз Трасс випереджає найближчого суперника на 22 в.п. в боротьбі за крісло прем'єра
Фото з вільного доступу
Як повідомив Reuters, на даний момент Трасс набирає 61% підтримки, а екс-міністр фінансів Британії Ріші Сунак - 39%. Вибірка була проведена серед 450 членів Консервативної партії, які визначилися з тим, як голосуватимуть на виборах глави партії.
Переможець повинен бути оголошений 5 вересня. Саме голосування відбувається поштою.
Ліз Трасс, фото з вільного доступу
Видання "Європейська правда" зазначає, що згідно опитування "трьома основними причинами підтримки Трасс були неприязнь до Сунака, відчуття, що вона заслуговує на більшу довіру, і те, що вона залишилася вірною Борису Джонсону, що йде з посади".
Джонсон заявив про свою відставку з посали лідера партії, а також прем'єр-міністра 7 липня.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 08 2022 10:06 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Чернівцях демонтували пам'ятник радянському солдатові
- ВІДЕО У Китаї представили прототип робота-гуманоїда CyberOne
- ФОТО Продукти, проїзд, мобільний зв'язок: як змінилися ціни за місяць
- Україна отримала від Словаччини 4 артилерійські установки Zuzana 2
- В Україні збудують по 2 тисячі квартир в 16 регіонах для переселенців - офіс Зеленського