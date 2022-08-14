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Глава МЗС Британії Ліз Трасс випереджає найближчого суперника на 22 в.п. в боротьбі за крісло прем'єра

Такі попередні дані озвучило Opinium Research за результатами опитування членів Консервативної партії.
Глава МЗС Британії Ліз Трасс випереджає найближчого суперника на 22 в.п. в боротьбі за крісло прем Фото з вільного доступу
Як повідомив Reuters, на даний момент Трасс набирає 61% підтримки, а екс-міністр фінансів Британії Ріші Сунак - 39%. Вибірка була проведена серед 450 членів Консервативної партії, які визначилися з тим, як голосуватимуть на виборах глави партії.
Переможець повинен бути оголошений 5 вересня. Саме голосування відбувається поштою.
 
Ліз Трасс, фото з вільного доступу
 
Видання "Європейська правда" зазначає, що згідно опитування "трьома основними причинами підтримки Трасс були неприязнь до Сунака, відчуття, що вона заслуговує на більшу довіру, і те, що вона залишилася вірною Борису Джонсону, що йде з посади".
Джонсон заявив про свою відставку з посали лідера партії, а також прем'єр-міністра 7 липня.
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14 08 2022 10:06
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