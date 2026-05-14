Глава МЗС Естонії: удари по Україні доводять, що путін не відмовився від своїх цілей

14 травня 2026, 10:14
Фото: Scanpix / Postimees
У ніч проти 14 травня росія атакувала Україну "Кинджалами", "Іскандерами", крилатими ракетами та 675 дронами.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна відреагував на масований російський удар по українських регіонах у ніч проти 14 травня.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Якщо комусь ще потрібні були докази того, що росія не відмовилася від своїх цілей, ось вони", – заявив він, наголосивши, що дрони, балістичні та крилаті ракети, випущені по Україні, вкотре підтверджують прагнення путіна продовжувати війну та знищити Україну.

За словами Тсахкни, єдиний шлях до справжнього та тривалого миру, це надавати Україні постійну підтримку та посилювати тиск на росію. "Зміцнення позицій України та усвідомлення росією того, що її стратегія зазнає поразки, – це єдиний шлях до справжнього та тривалого миру", – додав він.

Глава МЗС України Андрій Сибіга також засудив атаку, зазначивши, що саме в момент зустрічі лідерів провідних держав у Пекіні, коли світ очікував на зниження напруги, росія завдала масованого удару по Києву. "У Києві зруйновані цілі житлові квартали, є загиблі та поранені серед цивільних. Інші міста та громади по всій країні також зазнали ударів. путін хоче продовження цієї війни, щоб зберегти свій контроль і владу в росії. Не повинно бути ілюзій чи самообману, зупинити це може лише тиск на москву", – написав він.

Сибіга наголосив, що лідери США та Китаю мають достатні важелі впливу на москву, щоб змусити путіна припинити війну, і саме це могло б стати найкращим можливим розвитком подій.

У ніч проти 14 травня росія атакувала Україну аеробалістичними ракетами "Кинджал", балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400, крилатими ракетами Х-101 та 675 безпілотниками. Сили ППО збили 41 ракету та 652 дрони.

