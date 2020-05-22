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Глава МЗС Грузії обговорить з послом в Україні відносини з Києвом після призначення Саакашвілі

"Ми пройдемо з послом усі деталі питань, пов'язаних із відносинами з Україною, та обговоримо плани майбутньої співпраці. Незважаючи на серйозну проблему, ми продовжуємо стратегічне партнерство з Україною", - зазначив Залкаліані
За його словами, посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе, викликаний із Києва до Тбілісі, у понеділок вийде з 14-денного карантину та зустрінеться з главою грузинського МЗС.
Глава МЗС Грузії обговорить з послом в Україні відносини з Києвом після призначення Саакашвілі Теймураз Шарашенідзе / Фото: Гордон

Міністр закордонних справ Грузії у понеділок зустрінеться з послом Грузії в Україні, щоб обговорити подальші відносини з Україною після призначення Саакашвілі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс -Україна", про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкіані.

За його словами, посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе, викликаний із Києва до Тбілісі, у понеділок вийде з 14-денного карантину та зустрінеться з главою грузинського МЗС.

"Ми пройдемо з послом усі деталі питань, пов'язаних із відносинами з Україною, та обговоримо плани майбутньої співпраці. Незважаючи на серйозну проблему, ми продовжуємо стратегічне партнерство з Україною", - зазначив Залкаліані.

При цьому він додав, що необхідний "серйозний аналіз того, як мають продовжитися двосторонні відносини".

Нагадаємо, що Грузія відкликала посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі на посаду.

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22 05 2020 13:58
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