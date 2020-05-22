Глава МЗС Грузії обговорить з послом в Україні відносини з Києвом після призначення Саакашвілі
Міністр закордонних справ Грузії у понеділок зустрінеться з послом Грузії в Україні, щоб обговорити подальші відносини з Україною після призначення Саакашвілі.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс -Україна", про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкіані.
За його словами, посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе, викликаний із Києва до Тбілісі, у понеділок вийде з 14-денного карантину та зустрінеться з главою грузинського МЗС.
"Ми пройдемо з послом усі деталі питань, пов'язаних із відносинами з Україною, та обговоримо плани майбутньої співпраці. Незважаючи на серйозну проблему, ми продовжуємо стратегічне партнерство з Україною", - зазначив Залкаліані.
При цьому він додав, що необхідний "серйозний аналіз того, як мають продовжитися двосторонні відносини".
Нагадаємо, що Грузія відкликала посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі на посаду.
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