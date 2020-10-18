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Глава МЗС Ірану вітає завершення ембарго ООН на постачання озброєнь в його країну

Завершення збройового ембарго ООН на постачання озброєння до Ірану допоможе гарантувати безпеку і мир на регіональному рівні, заявив глава іранського МЗС Джавад Заріф.
Глава МЗС Ірану вітає завершення ембарго ООН на постачання озброєнь в його країну Фото: reuters.com

"Сьогодні відбулася нормалізація співпраці Ірану з рештою світу в сфері оборони - це перемога для принципу мультилатералізму, миру і безпеки в нашому регіоні", - написав він у своєму Twitter, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Говорячи про ембарго, термін дії якого закінчився 18 жовтня, Заріф зазначив, що це - історична подія для світової спільноти, що відбулася всупереч зусиллям США.

У неділю завершується термін дії ембарго ООН на постачання озброєння Ірану. США намагалися добитися продовження обмежувальних заходів, проте не знайшли достатньої підтримки для цього в РБ ООН.

Відмова від продовження ембарго - одне з положень угоди з атому, укладеного Іраном з "шісткою" міжнародних посередників. У 2018 році США вийшли з цієї угоди.

У Вашингтоні попереджали, що мають намір завадити постачанням сучасної зброї в Іран. Зокрема, США висловлювали готовність вводити санкції проти тих, хто поставлятиме озброєння іранській стороні.

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18 10 2020 12:26
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