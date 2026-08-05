Глава МЗС Італії засудив масований удар рф по Києву: Це грубе порушення міжнародного права

Таяні висловив співчуття родинам загиблих українців.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні засудив нічний обстріл росією Києва та передмість, наголосивши, що це призвело до загибелі цивільних.

Про це він написав у X.

"Найрішучіше засуджую останню російську ракетну атаку проти киян, яка знову спричинила смерті й поранення невинних цивільних. Бити по цивільних і по міській забудові балістичними ракетами й дронами – це серйозне порушення міжнародного права і це неприйнятно", – наголосив він. Таяні також підтвердив, що Італія продовжить працювати разом з європейськими партнерами над досягненням справедливого й тривалого миру.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, яка перебуває в Україні з робочим візитом, розповіла на спільній із Сибігою пресконференції, що сама провела час в укритті під час нічного удару. "Ми теж ховалися у бомбосховищі тут, у Києві. Це був не перший раз і, на жаль, не останній", – сказала вона, висловивши співчуття родинам загиблих.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня росія завдала масованого комбінованого удару по Київській області. Загинули 17 людей, ще 44 постраждали.