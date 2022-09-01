Глава МЗС Кіпру подав у відставку на тлі боротьби за президентство
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство АР.
Нікос Христодулідес повідомив журналістам, що подав прохання про відставку президенту Нікосу Анастасіадісу кілька днів тому, і що її було прийнято лише у п'ятницю.
Останній робочий день Христодулідеса на посту буде у понеділок, коли він має провести переговори зі своїм кувейтським колегою.
48-річний Христодулідес сказав, що він зацікавлений балотуватися на президентських виборах у березні 2023 року, але йому ще зарано офіційно висувати свою кандидатуру.
Він також засудив дії його правоцентристської партії "Демократичне об'єднання" (DISY) щодо прискорення процедури вибору кандидата, коли у жовтні партійна верхівка заявила, що відкладе це рішення до кінця весни.
Лідер партії Авероф Неофіту плекає власні президентські амбіції. Минулого тижня Неофіту закликав Христодулідеса роз'яснити свої наміри, фактично кинувши йому виклик у гонці за лідерство в DISY.
Христодулідес обіймав посаду міністра закордонних справ з березня 2018 року. Він незмінно входить до найпопулярніших політиків країни у численних опитуваннях громадської думки.
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