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Глава МЗС Литви заявив, що прийшов час переглянути ідею Макрона про направлення військ союзників в Україну

22 жовтня 2024, 16:09
Глава МЗС Литви заявив, що прийшов час переглянути ідею Макрона про направлення військ союзників в Україну
Фото: з вільного доступу
Така заява пролунала на тлі інформації про направлення північнокорейських військ в росію на війну проти України.
Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що європейським країнам настав час переглянути ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо розміщення військ в Україні.
 
Про це він сказав виданню Politico. 
 
Якщо інформація про те, що російські загони вбивць оснащені північнокорейськими боєприпасами та військовослужбовцями, підтвердиться, ми повинні повернутися до ідеї направлення військ в Україну, запропонованих Макроном”, – повідомив Ландсбергіс в письмових коментарях виданню.
 
Французький президент висунув цю пропозицію в лютому, але її швидко відхилив канцлер Німеччини Олаф Шольц, який пообіцяв, що європейські війська чи війська НАТО не будуть розгорнуті в Україні.
 
На жаль, ми знову відстаємо у реагуванні, але я вірю в нашу спільну здатність зробити всі необхідні проактивні кроки, щоб перетворити ідеї президента Макрона в дії”, – додав Ландсбергіс.
 
Наразі західні лідери обережно ставляться до повідомлень про північнокорейців, які прямують до України.
ФранціяЛитвавійна в Україніросія окупанти

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