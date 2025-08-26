Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Глава МЗС Люксембургу закликав посилювати тиск на росію та гарантувати підтримку Україні після війни

26 серпня 2025, 21:25
Стоп росія
Він також звернув увагу на важливість довгострокової підтримки України.

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель 26 серпня під час пресконференції в Одесі заявив про необхідність жорсткіших дій проти росії, аби змусити її припинити війну в Україні.

"Від росії потрібні конкретні дати та результати. Якщо цього немає – мають бути наслідки. Ми повинні запроваджувати санкції разом з американцями та іншими партнерами, щоб показати москві: альтернативи миру не існує", – наголосив він.

Беттель зазначив, що попри дискусії щодо місця і часу майбутніх мирних переговорів, щодня гинуть люди. "Це не питання "де і коли", це питання діяти вже зараз", – підкреслив дипломат.

Він також звернув увагу на важливість довгострокової підтримки України:
"Після війни в України залишиться сусід – росія. Ми не можемо змінити географію чи історію, але можемо впливати на майбутнє. І повинні підтримати сильну Україну не лише сьогодні, а й завтра".

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його країна тимчасово відсторонюється від організації мирних переговорів, залишаючи це росії та Україні. Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звинуватив владіміра путіна у "тактиці затягування".

