Глава МЗС Люксембургу закликав посилювати тиск на росію та гарантувати підтримку Україні після війни

Він також звернув увагу на важливість довгострокової підтримки України.

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель 26 серпня під час пресконференції в Одесі заявив про необхідність жорсткіших дій проти росії, аби змусити її припинити війну в Україні.

"Від росії потрібні конкретні дати та результати. Якщо цього немає – мають бути наслідки. Ми повинні запроваджувати санкції разом з американцями та іншими партнерами, щоб показати москві: альтернативи миру не існує", – наголосив він.

Беттель зазначив, що попри дискусії щодо місця і часу майбутніх мирних переговорів, щодня гинуть люди. "Це не питання "де і коли", це питання діяти вже зараз", – підкреслив дипломат.

Він також звернув увагу на важливість довгострокової підтримки України:

"Після війни в України залишиться сусід – росія. Ми не можемо змінити географію чи історію, але можемо впливати на майбутнє. І повинні підтримати сильну Україну не лише сьогодні, а й завтра".

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його країна тимчасово відсторонюється від організації мирних переговорів, залишаючи це росії та Україні. Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звинуватив владіміра путіна у "тактиці затягування".