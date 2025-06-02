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Глава МЗС Німеччини обговорить із сенатором Гремом "розгромні" санкції проти рф

02 червня 2025, 11:11
Глава МЗС Німеччини обговорить із сенатором Гремом
Фото: з відкритих джерел
Пакет санкцій планують обговорити в Сенаті США вже наступного тижня
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль обговорить із американським сенатором Ліндсі Гремом потенційні санкції, які той підготував проти росії. 
 
Про це він сказав у коментарі німецькому телеканалу ZDF.
 
Вадефуль розповів, що у понеділок, 2 червня, зустрінеться у Берліні із американським сенатором Ліндсі Гремом, який підготував масштабний пакет санкцій проти росії.
 
"Після моїх переговорів із Марко Рубіо, я припускаю, що цей пакет також буде обговорюватися в Сенаті США вже наступного тижня, і що будуть зроблені перші кроки до його реалізації", – додав він.
 
Нагадаємо, сенатори Річард Блюменталь і Ліндсі Грем разом з 80 співавторами подали законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти росії за відмову від перемир’я.
 
Законопроєкт передбачає запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.
 
Сенатори регулярно оприлюднюють погрози вдарити по рф санкціями, які назвали "розгромними", але досі до реалізації не дійшло.
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