Глава МЗС Німеччини обговорить із сенатором Гремом "розгромні" санкції проти рф

Пакет санкцій планують обговорити в Сенаті США вже наступного тижня

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль обговорить із американським сенатором Ліндсі Гремом потенційні санкції, які той підготував проти росії.

Про це він сказав у коментарі німецькому телеканалу ZDF.

Вадефуль розповів, що у понеділок, 2 червня, зустрінеться у Берліні із американським сенатором Ліндсі Гремом, який підготував масштабний пакет санкцій проти росії.

"Після моїх переговорів із Марко Рубіо, я припускаю, що цей пакет також буде обговорюватися в Сенаті США вже наступного тижня, і що будуть зроблені перші кроки до його реалізації", – додав він.

Нагадаємо, сенатори Річард Блюменталь і Ліндсі Грем разом з 80 співавторами подали законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти росії за відмову від перемир’я.

Законопроєкт передбачає запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

Сенатори регулярно оприлюднюють погрози вдарити по рф санкціями, які назвали "розгромними", але досі до реалізації не дійшло.