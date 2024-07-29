Глава МЗС Польщі накинувся на Орбана через його "егоїзм" у відносинах з ЄС

Водночас в Угорщині звинуватили Польщу у "лицемірстві".

"Егоїзм" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у відносинах з партнерами по Європейському Союзу залишив країну ізольованою та ослабленою, що є останньою ознакою дипломатичного розриву, який стає більшим.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю інтернет-журналу Visegrad Insight, передає Bloomberg.

За його словами, Угорщина не мала підтримки своєї позиції, коли минулого тижня звернулася до ЄС, аби знайти рішення з Україною щодо припинення постачань російської нафти. Відомо, що Київ фактично заборонив транзит нафти від ПАТ "Лукойл", через що Угорщина може отримати дефіцит палива вже у вересні.

"Вони мають ізольований вигляд, коли саме просять Європу про солідарність у питанні постачань нафти. Вони не отримують цієї солідарності, тому що важко завоювати друзів, якщо хтось випромінює егоїзм", - пояснив Сікорський.