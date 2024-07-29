Глава МЗС Польщі накинувся на Орбана через його "егоїзм" у відносинах з ЄС
29 липня 2024, 12:33
Радослав Сікорський. Фото: koerber-stiftung.de
Водночас в Угорщині звинуватили Польщу у "лицемірстві".
"Егоїзм" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у відносинах з партнерами по Європейському Союзу залишив країну ізольованою та ослабленою, що є останньою ознакою дипломатичного розриву, який стає більшим.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю інтернет-журналу Visegrad Insight, передає Bloomberg.
За його словами, Угорщина не мала підтримки своєї позиції, коли минулого тижня звернулася до ЄС, аби знайти рішення з Україною щодо припинення постачань російської нафти. Відомо, що Київ фактично заборонив транзит нафти від ПАТ "Лукойл", через що Угорщина може отримати дефіцит палива вже у вересні.
"Вони мають ізольований вигляд, коли саме просять Європу про солідарність у питанні постачань нафти. Вони не отримують цієї солідарності, тому що важко завоювати друзів, якщо хтось випромінює егоїзм", - пояснив Сікорський.
У виданні нагадали, що Орбан підтримує тісні зв'язки з російським диктатором путіним, а його так звана "мирна місія" до москви викликала в України "антагонізм". Також дипломатичні зусилля Орбана під час шестимісячного головування Угорщини в ЄС викликали обурення в інших країн-членів, які зазначили, що угорський лідер не має мандата на ведення переговорів від імені Європейського Союзу.
"Я не бачу, як ця угорська симетрія - розташування між москвою і Брюсселем - збільшує важелі впливу Угорщини. Замість цього вона дратує всіх інших", - прокоментував міністр закордонних справ Польщі.
Крім того, Орбан під час свого виступу на щорічній зустрічі в Беїле-Тушнад (Румунія) запропонував своє бачення нового світового порядку за підтримки Китаю та потенційного повернення Дональда Трампа в Білий дім. Також він звинуватив Польщу у веденні бізнесу з рф через посередників.
Водночас заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський заперечив цю заяву та запропонував Угорщині вийти з ЄС.
Своєю чергою на таку заяву відреагував голова угорського МЗС Петер Сіярто, який вважає, що така реакція Польщі свідчить нібито про правильність слів Орбана.
"Державний секретар закордонних справ Польщі різко відреагував на вчорашній виступ у Беїле-Тушнад. Реакція доводить правду вислову, який каже: правда в очі коле. З метою збереження польсько-угорського братерства ми довго терпіли провокації та лицемірство нинішньої польської влади, але поки що склянка повна", - написав він на своїй сторінці у Facebook.
За словами Сіярто, Польща теж нібито закуповує російську нафту.
"Поки нинішній польський уряд судить і звинувачує нас за те, що ми імпортуємо нафту з росії, яка є абсолютно необхідною для роботи країни, якщо ми уважно придивимося до списку покупців однієї з найбільших російських нафтових компаній, ми обов'язково знайдемо Поляків там теж. Проблем з цим не було б, тому що енергопостачання в кінцевому підсумку має фізичні основи, але якщо так вийшло, то не варто лицемірити і не варто звинувачувати інших", - підкреслив міністр закордонних справ Угорщини.