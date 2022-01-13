CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЄвропейський регіон перебуває ближче до війни, ніж будь-коли за останні 30 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Глава МЗС Польщі: ризик війни у Європі - найбільший за останні 30 років
Тривалі конфлікти, військові зіткнення, радикалізація, тероризм, поряд із ерозією режимів контролю над озброєннями, наслідками пандемії COVID-19 і глибокими порушеннями прав людини та основних свобод ведуть до посилення невизначеності, непередбачуваності, розколу та страху в наших суспільствах
Фото: з вільних джерел
Про це сказав у четвер міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау на початку засідання ради ОБСЄ, де цього року головуватиме його країна, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dziennik Gazeta Prawna.
Зустріч ОБСЄ є однією з кількох цього тижня у серії дипломатичних перемовин між РФ і країнами Заходу щодо безпекових ультиматумів Кремля і нарощування військ РФ біля кордонів України.
У РФ заявили, що не підуть на компроміс із НАТО: "свобода вибору не існує у міжнародних відносинах"
Рау наголосив, що зараз країни ОБСЄ стикаються з особливими викликами для миру та безпеки.
"Тривалі конфлікти, військові зіткнення, радикалізація, тероризм, поряд із ерозією режимів контролю над озброєннями, наслідками пандемії COVID-19 і глибокими порушеннями прав людини та основних свобод ведуть до посилення невизначеності, непередбачуваності, розколу та страху в наших суспільствах.
Здається, ризик війни в регіоні ОБСЄ зараз більший, ніж будь-коли за останні 30 років", - сказав глава польської дипломатії.
Він запевнив, що польське головування в ОБСЄ не залишиться байдужим до проблем безпеки, які піднімає будь-яка держава-учасниця.
"Ми мали справу з можливістю серйозної військової ескалації у Східній Європі протягом кількох тижнів. Військові аналітики вказують на значне збільшення кількості військ у регіоні. Нещодавно ми чули вимогу гарантій безпеки, пов’язану з важливою частиною простору ОБСЄ та оновлений дискурс про сфери впливу", - сказав Рау.
Він підкреслив, що ці аспекти потребують серйозної міжнародної оцінки та відповідної реакції на основі принципів міжнародного права. За його словами, проблема не стосується однієї чи двох країн, а ставить під загрозу стабільність і безпеку європейського регіону.
Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному фланзі.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 01 2022 13:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Кораблі завозять в Антарктиду організми, шкідливі для первісної екосистеми
- ФОТО В Афганістані знайшли дитину, яка загубилася 5 місяців тому під час евакуації в Кабулі
- ВІДЕО Мінцифри запустило в "Дії" бета-тест сповіщень про судові засідання
- Книги про інновації та уяву 1
- Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх, зокрема, і для дітей 1