Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто недвоволений відновленням роботи комісії "Україна — НАТО" і запрошенням туди Дмитра Кулеби

Будапешт перестане блокувати розвиток відносин між НАТО та Україною після того, як "українці "повернуть угорцям Закарпаття їх права"

Голова міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто висловив невдоволення через те, що комісія Україна-НАТО відновила свою роботу та заявив, що це є "порушенням принципів єдності" в Альянсі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Запрошення міністра закордонних справ України порушує принцип єдності союзників у межах НАТО, але ми візьмемо участь у зустрічі в дусі конструктиву", – заявив очільник угорської дипломатії.

Крім того, він заявив, що Будапешт перестане блокувати розвиток відносин між НАТО та Україною після того, як "українці повернуть угорцям Закарпаття права, якими вони користувалися до 2015 року".

Крім того, Сіярто заявив, що чергова зустріч Альянсу має підкреслити, що "НАТО не бере участі у війні по сусідству з нами і що необхідно зробити все можливе, аби запобігти прямому конфлікту між НАТО і росією".