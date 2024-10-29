До біса союзництво з НАТО.

Головний дипломат Віктора Орбана Петер Сійярто приєднається до високопоставленого російського чиновника на східному конкуренті Мюнхенської конференції з безпеки у білорусі.

Про це пише медіа організація Politico.

Сійярто збирається на захід, де будуть присутні міністр закордонних справ рф Сергій Лавров, міністр закордонних справ Сирії Бассам Саббаг.

Головна ідея Організації договору про колективну безпеку в тому, що конференція має стати "альтернативою" Мюнхенській конференції з безпеки.

Видання звертає увагу, що візити Сійярто до росії і білорусі вже не викликають здивування, але можливий зв'язок з режимом у Сирії, який підтримує москва, може свідчити про покращення взаємин між країнами.

До речі, Сійярто став першим високопосадовцем з країни Євросоюзу, який відвідав білорусь після того, як режим диктатора Олександра Лукашенка підробив результати виборів і розпочав репресії проти опозиції.

Останній візит глави МЗС Угорщини відбувся влітку, тоді Сіярто знову полетів до рф та вчергове розкритикував Європу.