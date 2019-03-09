Глава МЗС заявив про "певні успіхи" на зустрічі у "нормандському форматі"

"Сподіваюся, що досягнуті домовленості, які ми збираємося виконати всі, будуть імплементовані найближчим часом і ми зможемо відкрити шлях до зустрічі на вищому рівні"

Радники глав держав "нормандської четвірки" досягли "певних успіхів" на переговорах, які відбулися 2 вересня в Берліні.

Пристайко зазначив, що під час переговорів йшлося про кроки, необхідні для зустрічі глав держав "нормандського формату", повідомляє "Громадське".

"Сподіваюся, що досягнуті домовленості, які ми збираємося виконати всі, будуть імплементовані найближчим часом і ми зможемо відкрити шлях до зустрічі на вищому рівні. Є певний успіх, на основі результатів якого ми збираємося базувати наступну зустріч лідерів", - заявив міністр, додавши, що наразі не може розкрити деталі.

Серед конкретних речей, яких потрібно досягти, дипломат назвав розведення військ у Станиці Луганській та відновлення там мосту. Він наголосив, що команда президента Зеленського має намір "завершити війну якомога швидше".

Пристайко додав, що радники не говорили про обмін полонених, залишивши це питання відповідній підгрупі Тристоронньої контактної групи та про миротворчу місію на Донбасі. Також не обговорювали "дорожню карту" виконання Мінських домовленостей, яку домовлялися розробити під час останнього саміту у 2016 році.

Нагадаємо, що напередодні канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що саміт буде проведено у Парижі.