Глава НАТО заявив, що пакт росії та КНДР демонструє взаємну підтримку авторитарних держав

Угода між двома країнами передбачає, зокрема, надання взаємної допомоги в разі агресії проти одного з учасників.

Нова угода про всеосяжне стратегічне партнерство між росією й КНДР демонструє посилення згуртованості між авторитарними державами й підкреслює важливість того, щоб демократії виступали єдиним фронтом, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Про це повідомляє Reuters.

Генсек НАТО сказав, що Північна Корея надала "величезну кількість боєприпасів" росії, в той час як Китай та Іран також підтримують москву.

"Ми повинні усвідомлювати, що авторитарні держави все більше й більше об'єднуються. Вони підтримують один одного так, як ми ніколи раніше не бачили", - додав він.

"Коли вони дедалі більше об'єднуються - авторитарні режими, такі як Північна Корея і Китай, Іран, росія - тоді ще важливіше, щоб ми об'єдналися як країни, які вірять у свободу й демократію", - наголосив Столтенберг.

Він також вказав на важливість співпраці НАТО з державами в Азійсько-Тихоокеанському регіоні на тлі зближення росії з країнами Азії. Саме тому, за словами Столтенберга, лідерів Австралії, Японії, Нової Зеландії й Південної Кореї запросили на саміт Альянсу, який відбудеться у Вашингтоні наступного місяця.

Повідомлялося, що російський диктатор владімір путін здійснив перший за 24 роки візит до Північної Кореї. Він зустрівся зі своїм північнокорейським колегою Кім Чен Ином.