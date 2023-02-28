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ПОЛІТИКА

Глава НАТО заявив, що вступ Фінляндії та Швеції до альянсу є головним пріоритетом — CNN

28 лютого 2023, 14:28
Глава НАТО заявив, що вступ Фінляндії та Швеції до альянсу є головним пріоритетом — CNN
Фото: 5 канал
Фінляндія і Швеція пройшли "найшвидший процес вступу до НАТО в сучасній історії Альянсу".

Заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО є "головним пріоритетом" Альянсу. Обидві країни продемонстрували найшвидший прогрес.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє CNN.

"Настав час ратифікувати та повністю вітати як Фінляндію, так і Швецію як членів", - сказав він на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін у Гельсінкі.

За його словами, "немислимо, щоб існувала будь-яка загроза Фінляндії чи Швеції без реакції НАТО".

Столтенберг сказав, що досі Фінляндія і Швеція мали "найшвидший процес вступу до НАТО в сучасній історії".

Обидві країни подали заявку на членство у травні минулого року, а у червні всі союзники з НАТО погодилися запросити обидві країни приєднатися до альянсу та виклали протоколи про приєднання.

На даний момент 28 із 30 союзників ратифікували вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Тільки Угорщина та Туреччина ще не зробили цього.

За словами Столтенберга, угорський парламент дав зрозуміти, що вони розпочнуть обговорення протягом кількох днів.

Столтенберг додав, що Туреччина висловила деяке занепокоєння з приводу приєднання країн, переважно щодо Швеції.

Раніше повідомлялось, що генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг наголошує, що ініціативи Китаю стосовно завершення війни не мають довіри, бо ця країна не засудила вторгнення росії в Україну.

ШвеціяНАТОФінляндіяСтолтенберг

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