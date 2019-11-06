Смолій закликає розпочати переговори з МВФ щодо нової програми кредитної підтримки
"Учасники зустрічі обговорили перспективи обслуговування зовнішнього боргу України, процес підготовки до входження міжнародних фінансових організацій у капітал державних банків та потенційну участь у цьому ЄБРР, а також розвиток електронних платежів", – сказав Смолій під час розмови з головним економістом Європейського банку реконструкції та розвитку Сергієм Гурієвим, зазначили у НБУ, йдеться в "Радіо Свобода".
Під час візиту експерти місії мали зустрічі з керівництвом НБУ, представниками фінансового та економічного секторів уряду, з президентом Володимиром Зеленським. Останній на зустрічі з місією заявив, що співпраця з фондом буде продовжена.
18 грудня 2018 року посол України у США Валерій Чалий повідомив, що в штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні затвердили виділення Україні фінансової підтримки для продовження реалізації важливих реформ.
Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів. Згідно з повідомленням, вона має стати основою для економічної політики уряду в 2019 році – передбачається, що ця політика буде зосереджена на зниженні інфляції та реформах оподаткування, фінансового і енергетичного секторів.
21 грудня Україна отримала перший транш за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом обсягом близько 1,4 мільярда доларів.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський зустрівся з місією МВФ і підтвердив, що Україна буде співпрацювати з Фондом.
Раніше, 28 травня у ЄС сказали, що умовами отримання наступного траншу макрофінансової допомоги є прийняття середньострокового плану реформування Митної і Податкової служб і автоматична перевірка е-декларацій.
30 травня місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Києві, та оголосила, що другого траншу не буде до формування нового уряду.
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