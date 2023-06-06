Глава ООН заявив, що підрив дамби в Україні є "наслідком" російського вторгнення

Гутерріш зазначив, що в ООН немає "незалежної інформації" про підрив.

Генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерріш заявив, що він не має незалежної інформації про те, як була зруйнована дамба Каховської ГЕС, але назвав те, що сталося, "ще одним руйнівним наслідком російського вторгнення в Україну".

Про це повідомляє Reuters.

"Напади на цивільних осіб і критично важливу цивільну інфраструктуру повинні припинитися. Ми повинні діяти, щоб забезпечити відповідальність і повагу до міжнародного гуманітарного права", – заявив Гутерріш журналістам шостого червня.

Глава ООН назвав підрив "монументальною гуманітарною, економічною та екологічною катастрофою".

"Щонайменше 16 тисяч людей вже втратили свої домівки, а постачання безпечної та чистої питної води опинилося під загрозою для багатьох тисяч інших", – сказав він, додавши, що ООН координує з українським урядом дії з надання допомоги, включаючи питну воду та таблетки для очищення води.

Нагадаємо, що російські війська підірвали Каховську ГЕС в ніч на шосте червня. Внаслідок підриву затоплено значну частину прибережних територій вниз за течією Дніпра, в тому числі міста Херсон (частково), Нову Каховку та села.

Після засідання РНБО, в Офісі президента повідомили, що Україна вимагає скликати Раду безпеки ООН у зв’язку із підривом росіянами Каховської гідроелектростанції. Також Радбез ООН вирішила скликати й росія, звинувативши у підриві ГЕС Україну.