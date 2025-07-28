Глава OpenAI застеріг, що розмови з ChatGPT можуть бути використані в суді
28 липня 2025, 19:31
Глава OpenAI переконаний, що для спілкування з ШІ має застосовуватися "та сама концепція конфіденційності, що й у бесідах із терапевтами"
Керівник OpenAI Сем Альтман попередив користувачів, що їхні розмови з ChatGPT не захищені законом так само, як бесіди зі справжніми фахівцями, такими як терапевти, юристи чи лікарі.
Про це йдеться у заяві Альтмана.
"Зараз, якщо ви поговорите з терапевтом, юристом або лікарем про свої проблеми, існує правовий захист цих розмов", – пояснив Альтман. Натомість, щодо бесід із ШІ-чатботами такої ясності та безпеки немає.
Він підкреслив, що у випадку судового розгляду OpenAI може бути зобов'язана надати переписку користувача за рішенням суду. За словами Альтмана, якщо ви обговорюєте з ChatGPT "найделікатніші речі", то маєте бути готові до їх оприлюднення.
На відміну від зашифрованих месенджерів, таких як WhatsApp або Signal, OpenAI технічно може отримувати доступ до чатів між користувачами і ChatGPT. Розробник використовує ці розмови для поліпшення моделі або для виявлення порушень.
Згідно з політикою зберігання даних OpenAI, видалені чати користувачів у безоплатній і платних версіях ChatGPT зберігаються на серверах не більше 30 днів. Однак іноді переписки можуть зберігатися з «юридичних причин і міркувань безпеки», і саме ця «лазівка» може стати проблемою для користувачів.
Попри це, Альтман переконаний, що для спілкування з ШІ має застосовуватися "та сама концепція конфіденційності, що й у бесідах із терапевтами", і що це питання необхідно вирішити якомога швидше.