Глава Пентагону анонсував перегляд військової присутності США в Європі

США запускають шестимісячний аудит сил у Європі.

Міністр війни США Піт Ґегсет у четвер, 18 червня, різко розкритикував союзників по НАТО, оголосивши, що Пентагон проведе шестимісячний перегляд присутності американських військ у Європі. Перегляд залежатиме від того, як швидко європейці візьмуть на себе відповідальність за власну безпеку.

Про це повідомляє AP.

"Це буде справжній перегляд. Він буде спрямований на те, щоб гарантувати, що НАТО швидко й безповоротно рухається в напрямку лідерства Європи, беручи на себе ключову відповідальність за оборону Європи", – заявив Ґегсет колегам з НАТО на зустрічі в Брюсселі.

Він також розкритикував європейських союзників за відмову надати американським військам доступ до баз для ударів по Ірану, назвавши це "ганебним". "Ці союзники наражають на небезпеку американських синів і дочок, відмовляючи їм у передбачуваному доступі, розміщенні військ та прольоті над територією, що взагалі ніколи не мало ставитися під сумнів", – сказав міністр.

Ґегсет закликав перетворити Альянс на "НАТО 3.0" – "справжній військовий альянс жорсткої лінії, який володіє реальними військовими можливостями, здатними забезпечити стримування саме тут, на континенті". За його словами, США інвестують $1,5 трлн у власну оборону до 2027 року, створюючи "арсенал свободи", який передусім захищає американські інтереси, але підкріплює й силу НАТО.

Нагадаємо, верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич вже працює над запасними планами оборони континенту після того, як США попередили про скорочення військових ресурсів для союзників. Адміністрація Трампа наполягає на потребі готуватися до двох одночасних конфліктів, враховуючи можливу війну з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні, хоча США не планують виводити ядерну зброю з Європи.