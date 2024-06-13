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Глава Пентагону озвучив втрати рф на війні в Україні

13 червня 2024, 16:35
Глава Пентагону озвучив втрати рф на війні в Україні
Фото: ЕРА
За словами Остіна, лише з вересня 2023 року російські окупанти втратили понад 2 тисячі 600 бойових машин.

Окупанти втратили в Україні понад 350 тисяч тисяч солдат вбитими і пораненими від початку повномаштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-23"), яке відбувається у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО.

Зокрема, міністр оборони США сказав, що українські сили ведуть жорстку боротьбу, а кремль продовжує посилювати бомбардування українських міст і цивільного населення, у тому числі, у Харкові.

"Україна терміново потребує більше можливостей протиповітряної оборони для захисту свого неба", - наголосив Остін.

Водночас, він підкреслив, що український народ зберігає стійкість і непоборність, а українські сили надихають світ своєю майстерністю.

"Українські війська відбивають новий наступ росії на Харківщині та міцно тримаються на передових лініях, на сході і півдні України", - відзначив Остін.

За його словами, вже минуло 840 днів від початку повномаштабного вторгнення російського диктатора путіна в Україну.

"Українські захисники завдали приголомшливі втрати російським загарбникам. Щонайменше 350 тисяч російських військових було вбито та поранено з часу повномаштабного вторгнення путіна у лютому 2022 року. Українські сили потопили, знищили або пошкодили 24 російські кораблі у Чорному морі", - наголосив Остін.

Міністр оборони США додав, що з вересня 2023 року росія втратила понад 2 тисячі 600 бойових машин на лінії фронту в Україні. Також, лише у травні під час просування російських загарбників на захід від Авдіївки, вони втратили більше 160 бойових машин.

"Це просто ще одне нагадування про ціну, яку росія заплатила за путінські імперські амбіції. І це ще одне нагадування про налаштованість України", - наголосив Остін.

У цьому зв'язку, як зауважив Остін, не треба сумніватися у тому, що міжнародні партнери України підтримують її.

Пентагонвійна в Україніросія окупантиЛлойд Остін

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