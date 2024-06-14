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ПОЛІТИКА

Глава Пентагону: путін не має права диктувати умови Україні

14 червня 2024, 22:00
Глава Пентагону: путін не має права диктувати умови Україні
Фото: ЕРА
путін не в тому становищі, щоб диктувати умови Україні, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Глава Пентагону Ллойд Остін прокоментував ультиматум російського диктатора владіміра путіна, в якому той назвав "умовами для переговорів" з Україною виведення українських військ з території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також відмову від намірів стати членом НАТО.

Про це повідомляє AP.

"Він [путін] не в тому становищі, щоб диктувати Україні, що вона повинна робити для досягнення миру. Ви знаєте, що це саме та поведінка, яку ми не хочемо бачити. Ми не хочемо бачити, щоб лідер однієї країни прокинувся одного дня і вирішив, що він хоче стерти кордони на території свого сусіда. Це не той світ, в якому хоче жити кожен з нас. Тому я думаю, що він не в тому становищі, щоб диктувати Україні, що вона повинна робити, щоб досягти миру", – сказав Остін на брифінгу у Брюсселі 14 червня.

Міністр оборони США нагадав, що це путін незаконно окупував суверенну українську територію і саме путін «може закінчити цю війну вже сьогодні».

Глава української держави заявив, що дії глави кремля спрямовані на відродження нацизму.

війнаПентагонЛлойд Остін

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