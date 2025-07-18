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ПОЛІТИКА

Глава Пентагону візьме участь у засіданні у форматі "Рамштайн"

18 липня 2025, 18:19
Глава Пентагону візьме участь у засіданні у форматі
джерело Instagram Pete Hegseth
За словами британських представників, глава Пентагону Піт Гегсет і генсек НАТО Марк Рютте 21 липня візьмуть участь у засіданні у форматі "Рамштайн".

Глава Пентагону Піт Гегсет 21 липня візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Таке повідомлення опубліковано 18 липня на сторінці в соцмережі Х Об'єднаної делегації Великої Британії в НАТО.

За словами британських представників, глава Пентагону Піт Гегсет і генсек НАТО Марк Рютте 21 липня візьмуть участь у засіданні у форматі "Рамштайн", на якому співголовуватимуть Велика Британія і Німеччина.

Як зазначають представники офіційного Лондона, участь Гегсета в засіданні у форматі "Рамштайн" слідує за участю американської делегації в нещодавньому засіданні Коаліції охочих, організованому прем'єр-міністром Кіром Стармером і президентом Франції Еммануелем Макроном.

"На цьому засіданні були узгоджені структури військового командування та управління для майбутніх багатонаціональних сил в Україні", — підсумували вони.

12 липня координатор штабу допомоги Україні в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться найближчими десятьма днями в онлайн-режимі.

Піт ГегсетПентагонРамштайнМарк Рютте

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