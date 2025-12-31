Звільнення вдалося відкласти завдяки тимчасовому контролю генералом ядерних сил у Європі.

Глава Пентагону Піт Гегсет наполягав на звільненні головнокомандувача ЗС США в Європі й НАТО генерала Крістофера Каволі після його виступу перед комітетом Сенату в квітні, де генерал охарактеризував росію як "хронічну" та "зростаючу" загрозу.

Про це повідомляє газета The New York Times.

Згідно з публікацією, 8 квітня Каволі дав свідчення перед комітетом Палати представників, повторивши своє попередження щодо російської небезпеки. Попередніми тижнями журналістка CNN Наташа Бертран опублікувала у X цитату генерала, яку помічники переслали Гегсету як приклад того, що Каволі нібито підриває дипломатичні зусилля США.

"Звільніть Каволі", – сказав тоді міністр своєму помічнику, проте той відзначив, що генерал тимчасово контролює американські ядерні сили в Європі. Зрештою, у липні Каволі був замінений на посаді генералом Гринкевичем.

За даними джерел NYT, під час телефонної розмови Гегсет прямо висловив Каволі застереження: його "слова, поведінка та свідчення підривають авторитет президента".

"Справа не в тому, що ви сказали, а в тому, чого ви не сказали: про припинення вогню, мир чи переговори", - додав мінсітр.