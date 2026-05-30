Глава Пентагону закликав союзників США в Азії готуватися до загрози з боку Китаю

Міністр оборони США Піт Ґегсет закликав азійських союзників різко збільшити військові витрати та попередив про зростання загрози з боку Китаю. Він виступив на безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі.

Про це повідомляє Reuters.

Гегсет заявив, що США очікують від союзників та партнерів збільшення оборонних бюджетів до 3,5% ВВП. За його словами, країни регіону вже планують інвестувати близько 1,5 трлн доларів у розвиток своїх збройних сил. Міністр окремо позитивно оцінив внесок Південної Кореї, Австралії, Філіппін, Сінгапуру, Малайзії, Таїланду та Японії у зміцнення регіональної безпеки.

Щодо Китаю Ґегсет висловився жорстко. "Існує обґрунтована тривога щодо історичного нарощування військової потужності Китаю та розширення його військової діяльності в регіоні та за його межами", – заявив він, наголосивши, що жодна держава не може нав'язувати свою гегемонію та ставити під сумнів безпеку союзників США.

Водночас міністр повторив позицію Трампа щодо розподілу оборонного тягаря. «Епоха, коли Сполучені Штати субсидували оборону заможних країн, закінчилася. Нам потрібні партнери, а не протекторати», – підкреслив він.

Попри жорстку риторику щодо Пекіна, Ґегсет зазначив, що відносини між США та Китаєм останнім часом покращилися – військові обох країн частіше підтримують прямі контакти, що допомагає уникати ескалації. Представник китайської делегації, полковник у відставці Чжоу Бо, також відзначив, що цього року американський міністр обрав "набагато кращий тон", пов'язавши зміну з візитом Трампа до Китаю.