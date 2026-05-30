Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Глава Пентагону закликав союзників США в Азії готуватися до загрози з боку Китаю

30 травня 2026, 13:47
Глава Пентагону закликав союзників США в Азії готуватися до загрози з боку Китаю
джерело Instagram Pete Hegseth
Щодо Китаю Ґегсет висловився жорстко.

Міністр оборони США Піт Ґегсет закликав азійських союзників різко збільшити військові витрати та попередив про зростання загрози з боку Китаю. Він виступив на безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі.

Про це повідомляє Reuters.

Гегсет заявив, що США очікують від союзників та партнерів збільшення оборонних бюджетів до 3,5% ВВП. За його словами, країни регіону вже планують інвестувати близько 1,5 трлн доларів у розвиток своїх збройних сил. Міністр окремо позитивно оцінив внесок Південної Кореї, Австралії, Філіппін, Сінгапуру, Малайзії, Таїланду та Японії у зміцнення регіональної безпеки.

Щодо Китаю Ґегсет висловився жорстко. "Існує обґрунтована тривога щодо історичного нарощування військової потужності Китаю та розширення його військової діяльності в регіоні та за його межами", – заявив він, наголосивши, що жодна держава не може нав'язувати свою гегемонію та ставити під сумнів безпеку союзників США.

Водночас міністр повторив позицію Трампа щодо розподілу оборонного тягаря. «Епоха, коли Сполучені Штати субсидували оборону заможних країн, закінчилася. Нам потрібні партнери, а не протекторати», – підкреслив він.

Попри жорстку риторику щодо Пекіна, Ґегсет зазначив, що відносини між США та Китаєм останнім часом покращилися – військові обох країн частіше підтримують прямі контакти, що допомагає уникати ескалації. Представник китайської делегації, полковник у відставці Чжоу Бо, також відзначив, що цього року американський міністр обрав "набагато кращий тон", пов'язавши зміну з візитом Трампа до Китаю.

СШАКитайПіт Геґсет

Останні матеріали

Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 травня 2026, 13:58
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує
Cуспільство
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує "Королівську подорож" під час війни
29 травня 2026, 13:11
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Політика
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Переклад iPress – 29 травня 2026, 12:09
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Політика
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 травня 2026, 08:20
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Політика
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 28 травня 2026, 16:37
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Хліб та Видовища
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 12:44
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Політика
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 08:19
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Політика
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Переклад iPress – 27 травня 2026, 15:54
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється