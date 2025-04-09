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Глава Пентагону заявив, що США "повернуть" Панамський канал з-під впливу Китаю

09 квітня 2025, 11:35
Глава Пентагону заявив, що США
Фото: afp.com
Після переговорів з панамським урядом Гегсет пообіцяв поглибити співпрацю в галузі безпеки з панамськими силами безпеки
Сполучені Штати "повернуть" Панамський канал з-під впливу Китаю.
 
Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет у вівторок під час візиту до Панами, пише Reuters.
 
Після переговорів з панамським урядом Гегсет пообіцяв поглибити співпрацю в галузі безпеки з панамськими силами безпеки і сказав, США не дозволять Китаю чи будь-якій іншій країні загрожувати роботі каналу. Зокрема він згадав про порти на обох кінцях каналу, які контролюються консорціумом з Гонконгу.
 
"Китайські компанії продовжують контролювати критичну інфраструктуру в районі каналу. Це дає Китаю потенціал для проведення стеження по всій Панамі, що робить Панаму та Сполучені Штати менш безпечними, менш процвітаючими та менш суверенними. І, як зазначив президент Дональд Трамп, така ситуація є неприйнятною", – зазначив американський міністр. 
 
Понад 40% контейнерних перевезень США, які оцінюються приблизно в 270 мільярдів доларів на рік, проходять через Панамський канал. Це становить понад дві третини суден, які щодня проходять через другий за завантаженістю міжокеанський водний шлях у світі.
 
Гегсет, який став першим за десятиліття міністром оборони США, що відвідав Панаму, пролетів над каналом на вертольоті Black Hawk після зустрічі з американськими військами та панамськими силами безпеки. 
 
Пізніше оприлюднили спільну заяву президента Панами Хосе Рауля Муліно та Гегсета. 
 
Політики обговорювали мита, які Сполучені Штати сплачують за свої кораблі, що перетинають канал. Панама та Сполучені Штати Америки працюватимуть, над механізмом компенсації сплати мита та зборів.
 
Але іспанська та англійська версії мали принаймні одну суттєву розбіжність. У іспаномовній сказано, що Гегсет "визнав лідерство та невід’ємний суверенітет Панами над Панамським каналом і прилеглими районами". Цього речення ніде в англійській версії не було.

 

війна в УкраїніПентагонПанамський канал

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