Глава Пентагону заявив, що США "повернуть" Панамський канал з-під впливу Китаю

Після переговорів з панамським урядом Гегсет пообіцяв поглибити співпрацю в галузі безпеки з панамськими силами безпеки

Сполучені Штати "повернуть" Панамський канал з-під впливу Китаю.

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет у вівторок під час візиту до Панами, пише Reuters.

Після переговорів з панамським урядом Гегсет пообіцяв поглибити співпрацю в галузі безпеки з панамськими силами безпеки і сказав, США не дозволять Китаю чи будь-якій іншій країні загрожувати роботі каналу. Зокрема він згадав про порти на обох кінцях каналу, які контролюються консорціумом з Гонконгу.

"Китайські компанії продовжують контролювати критичну інфраструктуру в районі каналу. Це дає Китаю потенціал для проведення стеження по всій Панамі, що робить Панаму та Сполучені Штати менш безпечними, менш процвітаючими та менш суверенними. І, як зазначив президент Дональд Трамп, така ситуація є неприйнятною", – зазначив американський міністр.