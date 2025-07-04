Глава Пентагону зупинив постачання зброї Україні попри відсутність загрози запасам США

Це рішення стало несподіванкою для Державного департаменту, членів Конгресу.

Американський міністр США Піт Гегсет одноосібно розпорядився зупинити передачу Україні певних типів озброєння попри результати військового аналізу, згідно з якими ці постачання не становитимуть загрози боєготовності США.

Про це передає телеканал NBC News.

Пентагон аргументував зупинку військових постачань Україні тим, що існують побоювання щодо нестачі деяких озброєнь на складах США.

Проте аналіз, який провели військові високопосадовці, показав, що пакет допомоги не загрожує запасам боєприпасів американських збройних сил.

Рішення про зупинку поставки зброї стало несподіванкою для Державного департаменту, членів Конгресу, посадовців у Києві і європейських союзників.

Конгресмен-демократ Адам Сміт, який є членом комітету Палати представників з питань збройних сил, не погодився з тим, що постачання Україні поставлять під загрозу запаси США.

"Щодо запасів, ми не перебуваємо в гіршому становищі, ніж за три з половиною роки конфлікту в Україні", – заявив Сміт у коментарі телеканалу.

За його словами, його співробітники "бачили цифри" і, не вдаючись у подробиці, зазначив, що немає жодних ознак нестачі, яка виправдовувала б припинення допомоги Україні.

Телеканал повідомляє, що призупинення поставок військової допомоги Україні було одностороннім кроком міністра оборони Піта Гегсета.

Крім того, Гегсет вже втретє самостійно призупиняє поставки допомоги Україні. У двох попередніх випадках, в лютому і травні, його рішення були скасовані через кілька днів.

А його заступник з політичних питань Елбрідж Колбі підтримав ці кроки.

Конгресмени з обох партій були розчаровані, адже їх не поінформували, і перевіряли, чи не порушує затримка поставки законодавство, яке вимагає надання Україні допомоги в галузі безпеки.

Вони намагалися з'ясувати, чому саме Пентагон наказав призупинити поставки, і докладали всіх зусиль, щоб це рішення було скасовано.

Вашингтон захистив це рішення, заявивши, що його ухвалили за результатами поточного перегляду Міністерством оборони США допомоги, що надається союзникам і партнерам за кордоном, який розпочався минулого місяця.

Перегляд розпочався після того, як Гегсет видав меморандум, де наказав Об’єднаному штабу перевірити запаси всіх боєприпасів.

Однак деякі запаси високоточних боєприпасів були на нижчому рівні, але ще не опустилися нижче критичного мінімуму.

Об'єднаний штаб дійшов висновку, що надання подальшої допомоги Україні не призведе до вичерпання запасів США нижче необхідного рівня для забезпечення військової готовності, додали джерела.

Два дні тому стало відомо, що Пентагон зупинив постачання Україні деяких ракет ППО й інших високоточних боєприпасів.