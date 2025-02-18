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ПОЛІТИКА

Глава Rheinmetall: Запаси зброї в Європі та Україні вичерпуються, але попит на озброєння залишатиметься високим

18 лютого 2025, 10:41
Глава Rheinmetall: Запаси зброї в Європі та Україні вичерпуються, але попит на озброєння залишатиметься високим
Директор концерну впевнений, що Європа продовжить інвестувати в озброєння й надалі.

Запаси зброї на складах Європи та України вичерпуються, заявив директор німецького концерну Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв’ю Financial Times.

Він підкреслив, що попит на озброєння залишатиметься високим, навіть якщо буде досягнуто припинення вогню між Україною та росією. Паппергер зазначив, що в умовах загрози російської агресії Європа продовжить інвестувати в оборону, а компанія Rheinmetall виграє навіть без війни, оскільки континент потребує постійних військових витрат.

Говорячи про ситуацію в Європі, Паппергер також критично висловився щодо оборонної політики ЄС. За його словами, країни Європи залишилися осторонь важливих переговорів про майбутнє України через десятиліття недостатніх інвестицій у свою оборону. "Якщо ви не інвестуєте, якщо ви не сильні, з вами поводяться як з дітьми", – зазначив директор Rheinmetall. Він порівняв Європу з дітьми за "окремим столом", поки США та росія обговорюють майбутнє України без участі європейців.

Паппергер також прокоментував рішення президента США Дональда Трампа закликати владіміра путіна до мирних переговорів без консультацій з Європою та Києвом. Він висловив сумнів, що ці переговори приведуть до того, що росія припинить агресію. Незалежно від того, чи закінчиться війна, Паппергер переконаний, що Європа продовжить вкладати кошти в оборону, щоб протистояти загрозі з боку росії.

Водночас, після загальнонаціональних виборів в Німеччині, Паппергер прогнозує, що наступний уряд пом'якшить жорсткі боргові правила, що дозволить збільшити видатки на оборону, навіть якщо лідер виборів Фрідріх Мерц пообіцяв їх зберегти.

війназброяоборонаRheinmetallАрмін Паппергер

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