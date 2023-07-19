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Глава розвідки МІ6 вважає, що путін уклав угоду з Прігожиним, щоб "врятувати свою шкуру"

19 липня 2023, 16:35
Глава розвідки МІ6 вважає, що путін уклав угоду з Прігожиним, щоб
Politico
Крім того, Річард Мур впевнений, що на очільника кремля чинять внутрішній тиск.

У путіна не було іншого вибору, окрім як домовитися із засновником приватної військової компанії Прігожиним, аби покласти край бунту. В такий спосіб він вирішив "врятувати свою шкуру". 

Про це сьогодні, 19 липня, у коментарі CNN заявив глава британської розвідки MI6 Річард Мур.

"Він дійсно не чинив опір Прігожину, він уклав угоду, щоб врятувати свою шкуру, використовуючи добрі послуги лідера білорусі", – сказав Мур.

За словами головного розвідника Британії, під час заколоту Прігожин "розпочав як зрадник за сніданком, його помилували за вечерею, а за кілька днів його запросили на чай". Мур зазначив, що навіть із позиції глави розвідки складно намагатися інтерпретувати ці події, перебуваючи поза ситуацією.

Глава MI6 зауважив, що Прігожин живий і перебуває на волі після бунту, а на путіна явно чиниться внутрішній тиск.

Раніше Bloomberg написав, що заколот Прігожина завдав росії великих збитків у сфері фінансів.

ПутінпрігожинМІ-6Мур

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