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Глава "Слуги народу" обіцяє надати СБУ дані про підкуп учасників акцій "Ні капітуляції"

Згодом депутат перепросив за свої слова й наголосив, що не хотів образити тих, хто вийшов на акції з ідеологічних міркувань
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вибачився перед учасниками акцій "Ні капітуляції" за слова про проплачену участь та пообіцяв надати Службі безпеки інформацію, яка підтвердить факти підкупу частини мітингувальників.
Глава "Слуги народу" обіцяє надати СБУ дані про підкуп учасників акцій "Ні капітуляції"

Раніше в інтерв'ю виданню "Лівий берег", передає "Громадське", Арахамія заявив, що його знайомим, які були учасниками бойових дій на Донбасі, пропонували по тисячі гривень за участь в акціях "проти капітуляції". Тоді ж він висловив думку, що гроші за акції отримує невелика частина людей – близько 5%, а решта 95% виходити на акції справді з ідеологічних міркувань.

Згодом депутат перепросив за свої слова й наголосив, що не хотів образити тих, хто вийшов на акції з ідеологічних міркувань.

"Я хочу публічно вибачитись перед всіма учасниками акції "Ні капітуляції", які прийшли туди за покликом свого серця та душі.

В мене не було наміру їх образити, але вийшло так, що я це зробив - за це я і вибачаюсь. Всю іншу інформацію, яку я маю, передам у вівторок в Головне Управління Служби Безпеки України", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук пообіцяв оголосити конкурс на держсекретаря Міністерства охорони здоров'я після того, як звільнення з цієї посади Артема Янчука розкритикувала ексміністр Уляна Супрун.

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14 10 2019 10:00
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