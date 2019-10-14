Глава "Слуги народу" обіцяє надати СБУ дані про підкуп учасників акцій "Ні капітуляції"
Раніше в інтерв'ю виданню "Лівий берег", передає "Громадське", Арахамія заявив, що його знайомим, які були учасниками бойових дій на Донбасі, пропонували по тисячі гривень за участь в акціях "проти капітуляції". Тоді ж він висловив думку, що гроші за акції отримує невелика частина людей – близько 5%, а решта 95% виходити на акції справді з ідеологічних міркувань.
Згодом депутат перепросив за свої слова й наголосив, що не хотів образити тих, хто вийшов на акції з ідеологічних міркувань.
"Я хочу публічно вибачитись перед всіма учасниками акції "Ні капітуляції", які прийшли туди за покликом свого серця та душі.
В мене не було наміру їх образити, але вийшло так, що я це зробив - за це я і вибачаюсь. Всю іншу інформацію, яку я маю, передам у вівторок в Головне Управління Служби Безпеки України", - зазначив Арахамія.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук пообіцяв оголосити конкурс на держсекретаря Міністерства охорони здоров'я після того, як звільнення з цієї посади Артема Янчука розкритикувала ексміністр Уляна Супрун.
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