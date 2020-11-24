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Глава Tesla Ілон Маск піднявся на 2-е місце в списку найбагатших людей світу, поступившись лише Безосу

Засновник і глава Tesla Inc. (SPB: TSLA) Ілон Маск вийшов на друге місце в щорічно оновлюваному рейтингу найзаможніших людей світу, обійшовши засновника Microsoft Білла Гейтса.
Глава Tesla Ілон Маск піднявся на 2-е місце в списку найбагатших людей світу, поступившись лише Безосу Ілон Маск

Згідно з індексом Bloomberg Billionaires, статки Маска становлять $ 127,9 млрд, Гейтса - $ 127,7 млрд, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У минулому році Маск перебував лише на 35-му місці в рейтингу, проте стрибок вартості акцій Tesla, що склав 520% з початку 2020 року, збільшив його статки більш ніж на $ 100 млрд. У понеділок акції Tesla подорожчали на 6,6%, до рекордних $ 521,85.

Рішення S & P Dow Jones Indices про включення акцій виробника електромобілів до складу фондового індексу S & P 500 з 21 грудня поточного року, оголошене раніше в цьому місяці, збільшило статки 49-річного Маска більш ніж на $ 15 млрд за один день.

Перше місце в рейтингу мільярдерів займає засновник і глава Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) Джефф Безос. Його добробут цього року зріс більш ніж на $ 67 млрд, до $ 182 млрд.

Четверте місце в рейтингу Bloomberg Billionaires займає французький магнат Бернар Арно ($ 105 млрд), який очолює групу LVMH, п'яте - глава Facebook Марк Цукерберг ($ 102 млрд), що обійшов у цьому році відомого інвестора Воррена Баффета ($ 86,8 млрд).

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24 11 2020 09:14
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