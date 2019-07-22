Глава ЦВК: Подій, які б поставили під сумнів проведення виборів, не було Позачергові парламентські вибори відбулися і подій, які б поставили під сумнів проведення цієї парламентської компанії, не було

Про це заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила на прес-конференції у Києві.

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