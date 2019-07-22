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Глава ЦВК: Подій, які б поставили під сумнів проведення виборів, не було

Позачергові парламентські вибори відбулися і подій, які б поставили під сумнів проведення цієї парламентської компанії, не було
Про це заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила на прес-конференції у Києві.
Глава ЦВК: Подій, які б поставили під сумнів проведення виборів, не було Фото: з вільних джерел

Нагадаємо, за результатами підрахунку голосів, партія "Слуга народу" набрала — 42,35%, "Опозиційна платформа - За життя" — 12,80%, "Європейська солідарність" - 8,70%, "Батьківщина" - 8,05%, "Голос" - 6,43%.

Нагадаємо, напередодні Центральна виборча комісія підрахувала 33,79 відсотка протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради України.

Перше місце, за цими даними, посідає партія '"Слуга народу" (42,15%). 

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