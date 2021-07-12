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Глава ВООЗ в Європі: обов'язкова вакцинація має бути крайнім заходом, коли інші вичерпані

Ганс Клюге також додав, що запровадження обов’язкової вакцинації не має сприяти нерівності у доступі до охорони здоров'я
Голова європейського відділу Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге заявив, що обов’язкова вакцинація проти коронавірусу має бути "абсолютним крайнім заходом".
Глава ВООЗ в Європі: обов Фото: Економічна правда

Про це він сказав у вівторок,  повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Обов’язковість щодо вакцинації - абсолютно крайній захід і застосовується лише тоді, коли вичерпані всі можливі варіанти покращення охоплення вакцинації", - сказав Клюге.

Він також додав, що запровадження обов’язкової вакцинації не має сприяти нерівності у доступі до охорони здоров'я.

Нагадаємо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала держави-члени "подумати про обов'язкову вакцинацію" на тлі поширення нових випадків штаму "Омікрон".

Парламент Німеччини повинен розглянути це питання найближчим часом.

Австрія першою в ЄС оголосила про намір запровадити обов’язкову вакцинацію з лютого. Греція у вівторок заявила, що зробить обов’язковою вакцинацію для людей старших за 60 років.

Водночас в Іспанії відмовились від ідеї Брюсселя про обов’язкову вакцинацію.

Нагадаємо, що Україна пообіцяла МВФ вакцинувати 17 мільйонів громадян до кінця року

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07 12 2021 16:07
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