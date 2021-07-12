Глава ВООЗ в Європі: обов'язкова вакцинація має бути крайнім заходом, коли інші вичерпані
Про це він сказав у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
"Обов’язковість щодо вакцинації - абсолютно крайній захід і застосовується лише тоді, коли вичерпані всі можливі варіанти покращення охоплення вакцинації", - сказав Клюге.
Він також додав, що запровадження обов’язкової вакцинації не має сприяти нерівності у доступі до охорони здоров'я.
Нагадаємо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала держави-члени "подумати про обов'язкову вакцинацію" на тлі поширення нових випадків штаму "Омікрон".
Парламент Німеччини повинен розглянути це питання найближчим часом.
Австрія першою в ЄС оголосила про намір запровадити обов’язкову вакцинацію з лютого. Греція у вівторок заявила, що зробить обов’язковою вакцинацію для людей старших за 60 років.
Водночас в Іспанії відмовились від ідеї Брюсселя про обов’язкову вакцинацію.
Нагадаємо, що Україна пообіцяла МВФ вакцинувати 17 мільйонів громадян до кінця року
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