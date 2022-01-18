Главою Європарламенту обрано Роберту Метсолу з Мальти
Про це повідомляє "Європейська правда".
Депутати 458 голосами підтримали кандидатуру віцеспікерки парламенту Роберту Метсолу з Мальти, яка тимчасово керувала органом після смерті Сассолі. Вона вважалася найбільш імовірною претенденткою на посаду глави Європарламенту, одного з керівних органів Євросоюзу.
42-річну Метсолу підтримували правоцентристи та консерватори, а також багато центристів. Час обрання Метсоли не пов’язаний зі смертю Сассолі, оскільки у будь-якому випадку він мав піти з посади наприкінці січня за угодою про розподіл влади.
Нову очільницю ЄП привітав з обранням глава МЗС Дмитро Кулеба.
"Вітаю Роберту Метсолу з обранням на пост президента Європейського парламенту. Бажаємо успіхів і сподіваємось на плідну співпрацю у розвитку сильнішої та безпечнішої Європи", - зазначив міністр у Twitter.
Метсола у свої 43 роки є наймолодшою людиною в історії на чолі Європарламенту і першою жінкою за 20 років. Вона належить до фракції Європейської народної партії (ЄНП), тоді як Сассолі була членом політичного угруповання лівоцентристських соціалістів і демократів (S&D).
Метсола - мати чотирьох дітей і рішуча противниця абортів. Вона є депутаткою Європейського парламенту з 2013 року.
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