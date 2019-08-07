Главу патрульної поліції Одеської області відсторонили після заяв з критикою від підлеглої
Для службової перевірки в Одесу відправили спеціальну комісію з Києва, заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, повідомляє "Громадське".
"Дуже багато звинувачень було висловлено за останні кілька днів і дуже багато з цих звинувачень реально не мали жодної фактичної доказової бази. Вивалюється інформація без будь-якої конкретики", - сказав Білошицький.
Він пояснив, що спеціальна комісія створена для того, щоб "зібрати фактаж".
Керівника патрульної поліції Одеської області відсторонили на час проведення цього розслідування.
"Для того, щоб додатково забезпечити неупередженість і виключити будь-які можливі навіть думки, що може бути якась ангажованість", - зазначив Білошицький, додавши, що навіть без відсторонення Рибака "жодних перешкод розслідуванню не було б".
На запитання, чи будуть притягнуті до відповідальності Рибак, якщо заяви підтвердяться, або сама Мельник, якщо - ні, Білошицький відповів, що не хоче говорити про це, тому що спочатку треба отримати висновки комісії.
Раніше сержант патрульної поліції Одеської області Зоя Мельник регулярно писала критичні пости про роботу управління патрульної поліції в Одесі, розповідаючи про систематичне хабарництво, встановлені "плани" від керівництва на кількість штрафів, через що поліцейські займаються порушенням правил дорожнього руху, а не більш важливими справами, про інші проблеми в роботі відомства.
Пізніше Зоя Мельник заявила, що на її адресу почали надходити погрози, а на роботі їй створили "нестерпні умови", щоб вона звільнилася.
Нагадаємо, що ДБР завело справу на поліцейських через смерть затриманого під час допиту у відділенні поліції.
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