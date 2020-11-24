Главу служби безпеки Apple підозрюють у хабарництві. Він нібито пропонував поліції 200 айпадів

Припускають, що він пропонував техніку за дозволи на зброю

Начальника служби безпеки Apple Томаса Моєра звинувачують у намаганні дати хабар у вигляді 200 iPad співробітникам поліції в обмін на дозволи для носіння зброї.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на СNN.

Прокуратура округу Санта-Клара (Каліфорнія) з'ясувала, що у 2019 році двоє поліцейських відмовлялися видавати дозволи на зброю доти, поки вони не отримають щось цінне. Тоді Моєр запропонував дати 200 айпадів на приблизно 70 тисяч доларів, кажуть прокурори.

Адвокат Моєра Ед Суонсон назвав звинувачення "безпідставними", заявивши, що "Том - працьовита, порядна людина, яка багато років служить своїй громаді та країні".

Томас Моєр працює в Apple вже упродовж 14 років, з 2013 року він очолює службу безпеки компанії. В Apple сказали, що провели власне внутрішнє розслідування та не виявили порушень.

За словами Суонсона, Моєр дійсно звертався до поліції за дозволами. Він хотів, щоб у декількох співробітників була зброя після того, як у деяких технологічних компаніях сталися стрілянини у 2018 році, але айпадів не пропонував правоохоронцям, передає Sky News.

Суд в окрузі має оголосити вирок у справі 11 січня 2021 року.

Читайте також: Apple через карантин закриває свої магазини у Франції