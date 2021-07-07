Глави МЗС України, Литви та Польщі підписали Дорожню карту взаємодії, Декларацію про європейську спадщину

Сторони також взаємодіятимуть у рамках міжнародних організацій і в розвитку співпраці з іншими державами-партнерами

"Дорожня карта визначає основні напрями співпраці Люблінського трикутника, серед яких безпека, оборона, енергетика, протидія кіберзагрозам, торгівля, культура і боротьба з пандемією COVID-19. Документ передбачає можливість проведення зустрічей Люблінського трикутника на рівні глав держав і урядів", - зазначено в повідомленні.

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба, Литви Габріелюс - Ландсбергіс і Польщі - Збігнєв Рау провели третє засідання Люблінського трикутника та підписали два нові документи.

Як повідомляє прес-служба МЗС України, зустріч відбулася у Вільнюсі на полях 4-ї Міжнародної конференції з питань реформ в Україні.

Міністри підписали Дорожню карту подальшої взаємодії та Декларацію про європейську спадщину та спільні цінності.

Глави дипломатії також ухвалили План спільних дій із протидії дезінформації.

"Дорожня карта визначає основні напрями співпраці Люблінського трикутника, серед яких безпека, оборона, енергетика, протидія кіберзагрозам, торгівля, культура і боротьба з пандемією COVID-19. Документ передбачає можливість проведення зустрічей Люблінського трикутника на рівні глав держав і урядів", - зазначено в повідомленні.

Сторони також взаємодіятимуть у рамках міжнародних організацій і в розвитку співпраці з іншими державами-партнерами.

Декларація про європейську спадщину та культурні цінності визнає Конституцію Пилипа Орлика як невід’ємну частину спільної культурно-правової спадщини України, Литви та Польщі, яка значною мірою сформувала європейську ідентичність українців, литовців та поляків.

"Документ також підтверджує європейську перспективу України, засуджує російську агресію, тимчасову окупацію українських територій та деструктивні дії Росії в Чорному морі. У ньому також висловлюється підтримка "Кримській платформі" та підтверджується намір сторін тісно співпрацювати задля деокупації Кримського півострова", - зазначили у відомстві.

У свою чергу План дій боротьби проти дезінформації та пропаганди передбачає підготовку регулярних доповідей і розробку механізму спільного реагування на російські дестабілізаційні кампанії, обмін досвідом та посилення інституційних спроможностей із протидії гібридним загрозам.

"Сьогодні ми підписали та прийняли важливі документи Люблінського трикутника. Вони відображають спільне європейське минуле, спільну протидію сучасним викликам і спільне майбутнє України в ЄС і НАТО разом із Польщею та Литвою. Люблінський трикутник зміцнюється, наповнюється практичними механізмами взаємодії та набуває нової ваги. Фактично ми пропонуємо альтернативу "рускому міру" в нашому регіоні", - наводить слова Кулеби прес-служба МЗС України.

Також глави української, литовської та польської дипломатії приділили ключову увагу безпековим викликам у регіоні: російській агресії проти України, мілітаризації Чорноморського регіону, ситуації в Білорусі, загрозам "Північного потоку-2".

Фото: Інтерфакс-Україна

"Окремою темою розмови стала подальша інтеграція України до НАТО згідно з рішеннями Бухарестського саміту 2008 року та Брюссельського саміту 2021 року. Литва та Польща виступили за надання Україні чіткого розуміння подальших кроків задля набуття членства в альянсі", - йдеться в повідомленні. Під час зустрічі міністри також обмінялися думками щодо ситуації в Білорусі та погодилися, що Люблінський трикутник продовжить підтримувати білоруський народ у його справедливому прагненні жити у вільній демократичній країні, де захищені права людини. Кулеба запропонував долучати представників білоруського громадянського суспільства до діяльності Люблінського трикутника. Крім того, Україна, Литва та Польща домовилися активізувати роботу з Європейським Союзом з метою адекватного забезпечення вакцинами сусідніх із ЄС держав через наявні механізми.

Нагадаємо, що у липні 2020 року Польща, Литва та Україна створили "Люблінський трикутник"