Глави Євроради та Єврокомісії підписали пакет угод щодо відносин ЄС і Великої Британії

За словами представника ЄС, після завершення підписання обома сторонами одну з двох оригінальних копій кожної угоди буде направлено до Євросоюзу, а інша залишиться у Великої Британії

Підписані угода про торгівлю і співпрацю між Європейським Союзом і Європейською спільнотою з атомної енергії (Євратомом), з однієї сторони, і Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії - з іншої; угода між Європейським союзом і Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії про процедури безпеки для обміну та захисту таємної інформації; угода між урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії і Євратомом про співпрацю в галузі безпечного та мирного використання ядерної енергії.

Глава Європейської ради Шарль Мішель і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підписали в середу у Брюсселі від імені Євросоюзу три угоди, пов'язані з відносинами ЄС і Великої Британії після Brexit, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Це три окремі угоди. Кожну угоду підписано у двох примірниках. Потім відбудеться підписання в Лондоні прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, куди доставлять підписані у Брюсселі документи", - пояснив журналістам офіційний представник ЄС.

Він повідомив назви цих документів. Це угода про торгівлю і співпрацю між Європейським Союзом і Європейською спільнотою з атомної енергії (Євратомом), з однієї сторони, і Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії - з іншої; угода між Європейським союзом і Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії про процедури безпеки для обміну та захисту таємної інформації; угода між урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії і Євратомом про співпрацю в галузі безпечного та мирного використання ядерної енергії.

За словами представника ЄС, після завершення підписання обома сторонами одну з двох оригінальних копій кожної угоди буде направлено до Євросоюзу, а інша залишиться у Великої Британії.

Мішель і фон дер Ляєн підписали документи від імені ЄС, і глава Єврокомісії також поставила свій підпис від імені Євроатома.

Напередодні Рада ЄС ухвалила рішення про підписання цих документів і про їх застосування на тимчасовій основі з 1 січня 2021 року.

Враховуючи, що тимчасовий режим застосування розрахований на два місяці, а Європарламент заявив про свій намір ратифікувати документи тільки на березневій пленарній сесії та планує "розглянути пропозицію про певне продовження періоду тимчасового застосування", представникові Євросоюзу було поставлено запитання, чи розраховують у Брюсселі, що Лондон погодиться на таке продовження.

Представник ЄС пояснив, що питання про можливе продовження тимчасового застосування угод сторони мають регулювати в рамках Ради партнерства ЄС - Сполучене Королівство.

Він зазначив, що в додатку до ухваленої у вівторок постанови Ради ЄС повідомляється про прохання Єврокомісії "надати відповідні пропозиції, щоб гарантувати, що Рада партнерства дозволить тимчасово застосовувати угоди до завершення союзом процедур, необхідних для набуття ними чинності, зокрема остаточної юридично-лінгвістичної звірки всіх їхніх мовних версій як автентичних і остаточних".

Піддані Сполученого Королівства 23 червня 2016 року проголосували за вихід країни з ЄС. Велика Британія офіційно повідомила Європейській раді 29 березня 2017 року про свій намір залишити Євросоюз. Єврорада 17 жовтня 2019 року схвалила угоду про вихід Великої Британії, погоджену учасниками переговорів з обох сторін. Вона також схвалила політичну декларацію про рамки майбутніх відносин між ЄС і Великою Британією.

Сполучене Королівство вийшло з Європейського Союзу 31 січня 2020 року опівночі за центральноєвропейським часом. Угода про вихід почала діяти 1 лютого 2020 року. Переговори про майбутнє партнерство між ЄС і Великою Британією розпочалися 2 березня 2020 року. В червні 2020 року Велика Британія вирішила не домагатися продовження перехідного періоду. Отже, перехідний період Brexit завершується 31 грудня 2020 року.

Нагадаємо, що Джонсон назвав торговельну угоду новою відправною точкою у відносинах з ЄС