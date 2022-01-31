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Глобальні обсяги IPO на початку року різко скоротились на тлі падіння ринків

Така тенденція пов'язана зі скороченням попиту з боку інвесторів і нестабільністю на фондових ринках
Загальна вартість IPO у світі у січні сягнула 26,7 млрд доларів - це на 60% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Глобальні обсяги IPO на початку року різко скоротились на тлі падіння ринків Фото: Економічна правда

Про це пише Економічна правда з посиланням на Bloomberg.

Така тенденція, зокрема, пов'язана зі скороченням попиту з боку інвесторів і нестабільністю на фондових ринках.

При цьому, вартість відкладених IPO зросла майже удвічі порівняно з минулим роком - до 6,2 млрд дол через падіння попиту від інвесторів і нестабільність на фондових ринках.

Так, Індекс волатильності Cboe (VIX) цього місяця виріс на 60%.

Зокрема, у Нью-Йорку 9 компаній відклали IPO, включаючи хмарну платформу управління персоналом Justworks і інвесткомпанію Four Springs Capital Trust.

Водночас європейський IT-стартап WeTransfer не зміг залучити достатньої кількості інвесторів і відмовився від розміщення у Амстердамі.

Німецький виробник ліків Cheplapharm Arzneimittel також призупинив плани з IPO. Відклала розміщення і британська Mishcon de Reya - воно могло стати найбільшим в історії серед юридичних фірм.

"Ситуація для нових лістингів наразі складна. Багато інвесторів стикаються з тим, що їхні портфелі стають негативними, а падіння ринку знижує їхній інтерес до акцій зростання, які домінували на ринку IPO минулого року", - заявив голова європейського відділу ринків акціонерного капіталу BNP Paribas Андреас Бернсторфф.

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31 01 2022 14:12
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