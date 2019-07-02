Гнап не збирається знімати свою кандидатуру з виборів через фінансовий скандал, - ВІДЕО

Екс-журналіст, кандидат в президенти Дмитро Гнап відповів на заклик депутатів партії "Сила Людей" і заявив, що не зніматиме свою кандидатуру з виборів президента.

Відповідне відеозвернення Гнап опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Я не збираюся знімати свою кандидатуру з президентських виборів, тому що нічого поганого я не зробив", - сказав Гнап.

Дмитро Гнап пояснив, що гроші зберігав у себе на "чорний день" для проекту "Слідство.Інфо", а не перевів всю суму на рахунки армії через те, що в 2015 році ця сума була потрібна для виживання проекту.

"Те, що я вчасно не передав ці гроші, це моя лажа. Коли не вистачало часу. Але як тільки перша людина мені подзвонила, я сказав, що вони лежать на депозиті і я готовий передати їх. І ми домовилися. Зараз "Слідство.Інфо" відкриває рахунок. Сьогодні я ці гроші поклав на банківський рахунок, перевівши їх з готівки в безнал. І чекаю, щоб перевести ці гроші", - сказав Гнап.

Нагадаємо, сьогодні вдень стало відомо, що Дмитро Гнап у 2015 році не перерахував отримані редакцією 15 тис. євро на потреби армії. Редакція "Слідство.Інфо" отримала цю суму в рамках премії "Вільна преса Східної Європи-2015", а передати гроші на потреби військових публічно пообіцяв сам Гнап.

Після публікації цієї інформації представники партії "Сила людей" закликали Гнапа зняти свою кандидатуру з участі у виборах.