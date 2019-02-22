Голова апарату Антикорсуду має будинок на одній земельній ділянці із керівницею ДБР

Ймовірно, що Наталія Левицька (дружина Жукова) та Ольга Варченко придбали одну земельну ділянку та поділили її.

Дружина тимчасового голови апарату Антикорупційного суду Олексія Жукова має будинок на одній земельній ділянці у Києві із першою заступницею голови Державного бюро розслідувань Ольгою Варченко.

"Варченко раніше працювала в Генпрокуратурі у так званому департаменті Кононенка-Грановського, вважається креатурою оточення президента", - зазначили в Центрі протидії корупції.

Таким чином, призначення Жукова може бути спробою влади отримати вплив на роботу антикорупційного суду через апарат суду, заявили в ЦПК.

У Центрі також додали, що ймовірно, що Наталія Левицька (дружина Жукова) та Ольга Варченко придбали одну земельну ділянку та поділили її.

Олексія Жукова призначили тимчасово виконуючим обов’язки керівника апарату Антикорсуду 20 лютого.

Створення Антикорупційного суду - одна з вимог міжнародних партнерів України для подальшої співпраці. Серед його запланованих функцій - розслідування справ Національного антикорупційного бюро щодо корупції серед високопосадовців. Серед інших вимог - підвищення цін на газ для населення та збалансування державного бюджету.

Державне бюро розслідувань також новий орган, запуск якого повинен завершити реформування правоохоронної системи в Україні.

Нагадаємо, що чоловік Варченко фігурував у так званому "тіндер-скандалі". Згодом у цій справі допитали і Ольгу Варченко.