Голова Держетнополітики вбачає диспропорцію між регулюванням світських і релігійних заходів у період кара

Голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан вважає, що в карантині вихідного дня є диспропорція між регулюванням світських і релігійних заходів.

"Релігійним організаціям залишили можливість бути відкритими у вихідні, але водночас обмежили кількість учасників релігійних заходів до 20 незалежно від того, робочий день чи вихідний. У цій же постанові на світські заходи в робочі дні діє або обмеження залежно від площі приміщення, або обмеження до 50% наповненості залу. Ми маємо парадоксальну ситуацію, коли у великому храмі може бути лише до 20 людей, хоча разом із цим людина може піти подивитися кіно в напівзаповненому залі", - сказала Богдан в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи запровадження карантину вихідного дня.

Так, за її словами, простежується диспропорція між регулюванням світських заходів і релігійних, що перетинає межі правового поля, адже за релігійною ознакою не можуть накладатися певні обмеження.

Також, на думку Богдан, ті, хто прописував фінальний варіант чинних карантинних правил, вважали таку ситуацію певним компромісом.

"Але натомість багато хто його (карантин вихідного дня - ІФ) сприйняв як несправедливий і незрозумілий. Вважаю, що якби можна було спокійно сісти та проговорити раціональність заходів безпеки, щоб вони були уніфікованими, то ми вийшли б на варіанти, які були б і не менш безпечними, і більш бажаними для всіх. Я підкреслила б, що з боку релігійних організацій дуже серйозне ставлення до питань карантину", - додала вона.

Як повідомлялося, уряд встановив дію карантину вихідного дня в період з 00:00 суботи до 00:00 понеділка на території України з 14 до 30 листопада 2020 року.