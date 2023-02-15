Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав країни ЄС передати Україні танки, які припадають пилом на складах
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель звернувся до країн-членів Євросоюзу передати україні танки, які стоять у них на складах і не приносять жодної користі.
Про це Боррель заявив під час виступу перед депутатами Європейського парламенту.
"Я звернувся з посланням до всіх європейських країн, які мають сучасні та ефективні танки, які припадають пилом на складах і не приносять жодної користі. Передайте їх Україні якнайшвидше. Тому що навесні і влітку ми зіткнемося з вирішальними подіями", - сказав він.
Він також підкреслив, що надто багато часу було витрачено на обговорення того, чи слід відправляти танки в Україну чи ні, поки росія готувала наступ. Боррель заявив, що рф має програти для встановлення міцного миру в Європі.
"Час має вирішальне значення та вимірюється людськими життями", - додав він.