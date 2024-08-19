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ПОЛІТИКА

Голова комітету Бундестагу розкритикував плани уряду щодо фінансування військової допомоги Україні

19 серпня 2024, 11:11
Голова комітету Бундестагу розкритикував плани уряду щодо фінансування військової допомоги Україні
Фото: з вільних джерел
В принципі, німецький уряд розраховує на те, Україна зможе отримати більшу підтримку в майбутньому за рахунок відсотків від заморожених російських державних активів.

Голова комітету Бундестагу у закордонних справах, соціал-демократ Міхаель Рот розкритикував підхід коаліції, куди входить його власна партія, до подальшого фінансування допомоги Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті Funke Mediengruppe, його цитує видання Die Zeit.

Рот назвав "фатальним сигналом" з боку федерального уряду щодо України, "якщо в майбутніх федеральних бюджетах не буде заплановано подальших коштів на нову військову допомогу".

Рот відзначив, що  українська армія вперше за багато місяців знову перейшла в наступ, і зараз країна потребує повної підтримки свого найважливішого військового союзника в Європі – Німеччини. 

"Натомість дебати про майбутнє фінансування військової допомоги виглядають як завуальоване зняття відповідальності з Німеччини. Ми не можемо ставити нашу безпеку в залежність від бюджетних обмежень", – відзначив він.

В урядовому проєкті федерального бюджету на 2025 рік, схваленому кабінетом міністрів у липні, на допомогу Україні було виділено приблизно чотири мільярди євро, і не очікується, що ця сума зміниться після досягнення нового бюджетного компромісу, узгодженого в п'ятницю. 

В принципі, німецький уряд розраховує на те, Україна зможе отримати більшу підтримку в майбутньому за рахунок відсотків від заморожених російських державних активів.

Рот наголосив, що 50 мільярдів доларів з фонду допомоги країн G7, який також має бути наповнений за рахунок відсотків від заморожених активів, "далеко не достатньо".

Раніше повідомлялось, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає виділення нових коштів на підтримку України, в опозиції кажуть про замороження фінансової, а  відтак і військової підтримки Києва.

Водночас в українському МЗС заявили, що ці повідомлення є некоректними та маніпулятивними.

Речник МЗС зауважив, що в Німеччині справді триває бюджетний процес, "за яким ми уважно спостерігаємо". За його словами, очікується, що бюджет буде затверджений у листопаді, і лише тоді буде відомий рівень підтримки України на наступний рік.

Німеччинавійнадопомога Україні

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