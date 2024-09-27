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ПОЛІТИКА

Голова комітету Бундестагу закликає Європу збільшити військову допомогу Україні

27 вересня 2024, 12:02
Голова комітету Бундестагу закликає Європу збільшити військову допомогу Україні
Фото: Андрій Попіль
Міхаель Рот закликає до збільшення європейської допомоги Україні у вигляді озброєнь.

Голова комітету у закордонних справах Бундестагу, член Соціал-демократичної партії Німеччини  Міхаель Рот закликає до збільшення європейської допомоги Україні у вигляді озброєнь.

Про це повідомляє ntv.

За його словами, збільшення оборонної підтримки потрібне для забезпечення кращої переговорної позиції України.

"Особливо великі європейські країни повинні зробити значно більше у військовому плані, щоб Україна залишалася вільною і демократичною країною", – сказав Рот.

"Зараз настав час нарешті мобілізувати всі сили, щоб поставити Україну в найкращу позицію для можливих переговорів"., – додав він.

Голова комітету у закордонних справах Бундестагу стверджує: "Той, хто хоче якнайшвидше закінчити війну, повинен дати Україні те, чого вона потребує".

Оборона і дипломатія – це дві сторони однієї медалі, наголосив він.

"росія буде готова до переговорів лише тоді, коли путін буде переконаний, що перемога над Україною неможлива", – сказав Рот.

допомога Українівійна

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