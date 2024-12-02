Голова МКС попередила про загрозу його існуванню через санкції та ордери на арешт
Голова Міжнародного кримінального суду (МКС) заявила сьогодні, що виклики, які стоять перед установою, включаючи можливі санкції США і російські ордери на арешт співробітників, "ставлять під загрозу саме її існування". Виступаючи на щорічній конференції 124 членів суду, президент-суддя Томоко Акане не назвала росію чи Сполучені Штати, але згадала їх як постійних членів Ради Безпеки ООН.
Про це інформує Reuters.
"Очевидно, що за будь-якими показниками, за будь-якими критеріями, ця асамблея переживає переломний момент", — сказав головний прокурор МКС Карім Хан у своєму виступі на відкритті конференції.
росія видала ордер на арешт Хана через два місяці після того, як суд в Гаазі видав ордер на арешт владіміра путіна.
"Суд зазнав нападів з метою підірвати його легітимність і здатність здійснювати правосуддя і реалізовувати міжнародне право й основні права", — повідомила Акане.
Нагадаємо, що МКС видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїля Беньяміна Нетаньягу та ексміністра оборони Йоава Галланта.