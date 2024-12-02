Голова МКС попередила про загрозу його існуванню через санкції та ордери на арешт

Хоча США не є членом МКС, вони можуть підірвати його через дипломатичний тиск, політичні заходи та фінансові санкції проти співробітників суду.

Голова Міжнародного кримінального суду (МКС) заявила сьогодні, що виклики, які стоять перед установою, включаючи можливі санкції США і російські ордери на арешт співробітників, "ставлять під загрозу саме її існування". Виступаючи на щорічній конференції 124 членів суду, президент-суддя Томоко Акане не назвала росію чи Сполучені Штати, але згадала їх як постійних членів Ради Безпеки ООН.

Про це інформує Reuters.

"Очевидно, що за будь-якими показниками, за будь-якими критеріями, ця асамблея переживає переломний момент", — сказав головний прокурор МКС Карім Хан у своєму виступі на відкритті конференції.

росія видала ордер на арешт Хана через два місяці після того, як суд в Гаазі видав ордер на арешт владіміра путіна.

"Суд зазнав нападів з метою підірвати його легітимність і здатність здійснювати правосуддя і реалізовувати міжнародне право й основні права", — повідомила Акане.

Нагадаємо, що МКС видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїля Беньяміна Нетаньягу та ексміністра оборони Йоава Галланта.