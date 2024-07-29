Голова МЗС Індії поговорив із Блінкеном перед візитом прем'єра Моді до України
29 липня 2024, 10:29
Фото: x.com/DrSJaishankar
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, ймовірно, відвідає Україну в серпні.
Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром у Токіо.
Про це повідомила пресслужба Державного департаменту США.
"Секретар Блінкен і міністр закордонних справ Джайшанкар підтвердили прихильність Сполучених Штатів та Індії сприянню вільному, відкритому і процвітаючому Індо-Тихоокеанському регіону. Секретар і міністр закордонних справ обговорили майбутні можливості поглиблення співробітництва США та Індії за спільними пріоритетами", - йдеться в повідомленні.
Блінкен також наголосив на важливості досягнення справедливого і міцного миру для України відповідно до Статуту ООН.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, ймовірно, відвідає Україну в серпні. Це буде його перший візит в Україну з моменту вторгнення росії в лютому 2022 року. До цього президент України Володимир Зеленський зустрічався із Моді під час саміту країн "Великої сімки" в Італії. Лідери також мали телефонну розмову, під час якої глава держави запросив прем'єра до Києва.
Нещодавно Моді їздив до москви, де тепло обіймався з диктатором путіним, що викликало роздратування у демократичних країнах.