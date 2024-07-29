​Голова МЗС Індії поговорив із Блінкеном перед візитом прем'єра Моді до України

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, ймовірно, відвідає Україну в серпні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром у Токіо.

Про це повідомила пресслужба Державного департаменту США.

"Секретар Блінкен і міністр закордонних справ Джайшанкар підтвердили прихильність Сполучених Штатів та Індії сприянню вільному, відкритому і процвітаючому Індо-Тихоокеанському регіону. Секретар і міністр закордонних справ обговорили майбутні можливості поглиблення співробітництва США та Індії за спільними пріоритетами", - йдеться в повідомленні.

Блінкен також наголосив на важливості досягнення справедливого і міцного миру для України відповідно до Статуту ООН.