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Голова МЗС Польщі прогнозує провокацію рф під "фальшивим прапором" для атаки на країни Заходу

24 червня 2026, 11:29
Голова МЗС Польщі прогнозує провокацію рф під
Радослав Сікорський. Фото: wiadomosci.gazeta.pl
Сікорський порівняв дії росії із провокаціями нацистів у 1939 році.
росія готує атаку "під фальшивим прапором" на свою територію, щоб напасти на країни Заходу.
 
Про це у соцмережі Х написав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
 
"Це звучить як провокація. Я очікую атаки під чужим прапором на російській території, на яку путін "відповість", – зазначив він.
 
Сікорський нагадав, що в серпні 1939 року Абвер організував "польський" напад на радіостанцію в Глівіце, щоб дати собі привід для війни.
 
Так Сікорський відреагував на заяви очільника кремля путіна про те, що москва атакуватиме європейські країни, якщо з їхніх територій запускатимуть безпілотники по росії. 
Польщавійна в Україніросія окупанти

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