Голова МЗС Польщі прогнозує провокацію рф під "фальшивим прапором" для атаки на країни Заходу

Сікорський порівняв дії росії із провокаціями нацистів у 1939 році.

росія готує атаку "під фальшивим прапором" на свою територію, щоб напасти на країни Заходу.

Про це у соцмережі Х написав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Це звучить як провокація. Я очікую атаки під чужим прапором на російській території, на яку путін "відповість", – зазначив він.

Сікорський нагадав, що в серпні 1939 року Абвер організував "польський" напад на радіостанцію в Глівіце, щоб дати собі привід для війни.

Так Сікорський відреагував на заяви очільника кремля путіна про те, що москва атакуватиме європейські країни, якщо з їхніх територій запускатимуть безпілотники по росії.